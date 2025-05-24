Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürürlükte

Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP), Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu önemli karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Türkiye'de doğa kaynaklı afetler, can ve mal kayıplarına yol açarak gündelik yaşamın devamlılığını önemli ölçüde etkilemekte, yapısal ve doğal çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, afet sonrası hayatın normale dönmesi ve yapısal, sosyal ve ekonomik iyileştirmenin en kısa sürede ve etkin kaynak kullanımıyla yapılması büyük önem taşımaktadır.

TASİP'in Amacı ve Kapsamı

TASİP, afet sonrası iyileştirme sürecinin etkin yönetilmesini planlamak amacıyla hazırlanmıştır. Planın temel hedefleri arasında şunlar yer almaktadır:

Hasar gören ve kayba uğrayan varlıkların iyileştirilmesi

Afet tehlikelerinden uzak alanlarda, afetlere daha dirençli yapılar inşa edilmesi

Yapısal kayıpların yanı sıra ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kayıpların da giderilmesi

Uzun vadeli bir bakış açısıyla afetten etkilenen bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunulması

İyileştirme çalışmalarının planlı, sistematik, senkronize, kapsayıcı ve hızlı şekilde yürütülmesi

Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması

İyileştirme faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması

Afet yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi ve mevcut iyileştirme süreçlerinin güçlendirilmesi

TASİP'in Temel Prensipleri

TASİP, Türkiye şartları dikkate alınarak aşağıdaki temel prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır:

Esneklik

Kapsayıcılık

Etkinlik

Şeffaflık

İşbirliği

Bütünlük

Bu prensipler sayesinde, afet sonrası iyileştirme çalışmaları daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilecektir.



