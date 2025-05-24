Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!

İzmir'de ekipler, bir mağdurun ihbarı üzerine yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Siber suçlar polisi, uzun süren çalışmalar sonucunda örgütün ev hanımlarını nasıl tuzağa düşürdüğünü, hangi yöntemlerle kadınları ikna ettiğini ve hazırladıkları sahte belgelerle onları nasıl tehdit ettiğini tek tek belirledi.

Ev Hanımlarına Yönelik Dolandırıcılık Yöntemleri

Sosyal medya platformlarında "evde sabun paketleme işi" , "çorap paketleme" gibi reklamlar paylaşan şüpheliler, kendileriyle iletişime geçen kadınlara ayda 45 bin lira gelir elde etme teklifinde bulundu.

, gibi reklamlar paylaşan şüpheliler, kendileriyle iletişime geçen kadınlara ayda elde etme teklifinde bulundu. Görüşmelerini WhatsApp üzerinden gerçekleştiren şebeke, ev hanımlarının güvenini kazanmak ve işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı logosunu kullandı, sahte şirket isimlerinin bulunduğu belge, vergi levhası ve resimleri gönderdi.

üzerinden gerçekleştiren şebeke, ev hanımlarının güvenini kazanmak ve işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için logosunu kullandı, sahte şirket isimlerinin bulunduğu belge, vergi levhası ve resimleri gönderdi. Mağdurları ikna ettikten sonra ürünlerin gönderimi için "güvence bedeli" talep eden örgüt üyeleri, ardından kadınlardan "vergi, sigorta ve kargo" ücretleri gibi çeşitli nedenlerle para istemeye devam etti.

talep eden örgüt üyeleri, ardından kadınlardan ücretleri gibi çeşitli nedenlerle para istemeye devam etti. Örgüt, para göndermekten vazgeçen kadınlara, şirket bünyesine alındıklarını ve adlarına vergi levhası oluşturulduğunu söyledi.

Bakanlık Logolu Sahte Belgeyle Tehdit

Ev hanımlarını panik ve korku haline iten şebeke üyeleri, ödeme yapılmaması durumunda Adalet Bakanlığı logosunu kullanarak hazırladıkları "güvenlik protokolü" adlı sahte belgeyle kadınlara haklarında dava açılacağı tehdidinde bulundu.



