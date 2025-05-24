'Yenidoğan Çetesi'nin savcıyı tehdit etmesine fezleke hazırlandı

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını başlatan cumhuriyet savcısının "ölümle tehdit edilmesi soruşturması" kapsamında 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Fezlekede, örgütün yapısı ve işleyişi yer aldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Başsavcılık Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olan bir örgütün tespit edildiği, örgütün her türlü imkanının bulunduğu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlı olduğu aktarıldı.

Fezlekede, kamu görevlilerinden ve özel şirketlerde çalışan üyelerinden teknik bilgi ile destek alabilen, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen örgütün "silahlı hafiyelik örgütü" olduğu değerlendirildi.

Şüpheli örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'in örgüt üyesi Aylin Arslantatar ile 1308, Yavuz Çelik ile 12, Baki Çelik ile 3, Tarık Arslantatar ile 40 normal görüşme ve sayısız mesaj kaydı bulunduğu tespitine yer verilen fezlekede, şüpheli Zengin'in dijital materyallerinin incelendiği ve örgüt üyesi şüpheli Yavuz Çelik ile ilgili kayıtlara ulaşıldığı anlatıldı.

Fezlekede, dijital materyal incelemesinin ardından hazırlanan uzmanlık raporlarına göre, şüphelilerin birbirlerinin cep telefonu numaralarını ve geriye dönük konuşma ve görüşme kayıtlarını sildiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin birbirleriyle büyük bir gizlilik ve titizlik içinde irtibat kurmaya çalıştıkları aktarılan fezlekede, örgüt üyelerinin genellikle Telegram ve Whatsapp uygulamaları üzerinden iletişime geçtiklerinin belirlendiği ifade edildi.

Örgütün hiyerarşik yapısı

Fezlekede, yapılan fiziki, teknik takip, iletişimin tespiti işlemleri, alınan ifadeler, tutanaklar, açık-kapalı kaynak araştırmaları ve banka analizleri sonucunda şüphelilerin, örgütlü şekilde hareket ederek, maddi çıkar temini ve birtakım şüphelileri korumak maksadıyla adaleti etkilemeyi amaçladıkları, adli ve idari makamlar ile kolluk kuvveti üzerinde baskı ve tehdit unsuru oluşturup, soruşturma-kovuşturma dosyalarını maddi veya başkaca bir çıkar amacı doğrultusunda etkilemeye çalıştıkları vurgulandı.

Örgütün amaçları doğrultusunda birden fazla suç işlediğinin aktarıldığı fezlekede, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ve şüpheli Mustafa Kemal Zengin elebaşılığında kurulan örgütün yöneticilerinin şüpheliler Gökhan Güler ve Aylin Arslantatar olduğu belirtildi.

Fezlekede, örgütün kimliği tespit edilemeyen "Polat" isimli yönetici ile şüpheliler Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ve kimliği belirlenemeyen üyelerden oluştuğu, ayrıca kamu görevlisi olan şüpheliler T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin kamu güçlerini kullanarak mağdur kişilere ait kişisel veriler ile özel hayat niteliğindeki bilgi, belgeleri örgüte aktardıkları, örgütün adaleti etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu, suç örgütünün yapısına bakıldığında üyeler ile elebaşı arasında sıkı bir emir komuta zinciri ve hiyerarşinin bulunduğu anlatıldı.

Cumhuriyet savcısı müşteki Yavuz Engin'in ifadesi

Fezlekede ifadesine yer verilen müşteki Yavuz Engin, adliyede katibiyle çalıştığı sırada şikayetçi olduğu şahsın kendisini Whatsapp üzerinden aradığını, geçen konuşmada şüphelinin kendisine "Suikast planının devam ettiğini, yürütmüş olduğu Yenidoğan Çetesi dosyasından tutuklu olan Tuğçe Toptemel'i tahliye etmezse eylemi gerçekleştireceklerini ve kendisine zarar vereceklerini" söylediğini belirtti.

Şüpheli Arslantatar'ın, devlet büyüğü olarak bahsettiği şüpheli Zengin ile makamına geleceklerini söylediğini aktaran Engin, şunları ifade etti:

"Konuşma sonrasında hemen katibim Oğuzhan ile tutanak tutarak dosyama koydum. Tutanağı iki ıslak imzalı olarak hazırladım. Birini sunmak istiyorum. Ayrıca kendimi başka türlü ifade edemeyeceğimden ve başka delilim olmadığı için söz konusu suç içerikli konuşmayı kayda aldım. Kayıt telefonumdadır, en kısa sürede dosyaya ibraz edeceğim. Ayrıca mesaj atarak '16.00 gibi yanında olacağız.' dedi. Konuşmasında devlet büyüğü olarak bahsettiği kişinin de bana suikast planlayan kişilerle ortak hareket ettiğini düşündüğümden, şikayetçi olduğum avukatın yanında gelecek olan bu kişi ve kişilerden de şikayetçiyim. Tehdidi yapan kişilerin kişisel bilgilerime nasıl eriştiğinin, yakın çevreme, aileme ilişkin bilgilerin nasıl elde edildiğinin araştırılmasını talep ediyorum."

Şüpheli Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi

Fezlekede ifadesine yer verilen Mustafa Kemal Zengin, şüpheli Aylin Arslantatar'ı 3-4 yıldır tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu belirtti.

Zengin, şunları kaydetti:

"Tuğçe Toptemel'i şahsen tanımıyorum, Toptemel'in bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu, akrabası ve arkadaşım olan Yavuz Çelik vasıtasıyla öğrendim. Çelik, Toptemel'in tutukluluk haline itirazın reddedildiğini, bana tanıdığım iyi bir ceza avukatı olup olmadığını sordu. Konuyu ceza avukatlığı yapan Aylin Arslantatar'a anlattım. Ayrıca Çelik'in sokaklarda hatırı sayılır bir kişi olduğunu, savcıya zarar verebileceğini, savcının ailesi hakkında bilgi edindiklerini, savcının sosyal medya hesaplarını takip ettiklerini, bu şahısların geçmişte mafyatik tipler olduğunu söyledim. Arslantatar bana dosyaya bakıp döneceğini söyledi. 2-3 gün sonra bana, 'Dosyaya bakan savcı yakın arkadaşım, benim dosyayı almam uygun olmaz, başka bir avukat bul.' diyerek, dosyayı kabul etmedi."

Arslantatar'a, "Madem savcı arkadaşın, onu uyar, bu tipler sıkıntılı, savcı ve ailesine zarar verebilirler" dediğini öne süren Zengin, "Arslantatar bu görüşmemizden 2-3 hafta sonra arkadaşı olan soruşturma savcısıyla görüştüğünü, savcının bu dosyayla ilgili huzursuz ve tedirgin olduğunu, birçok tehdit aldığını söylediğini aktardı. Savcı kendisine görüşmek istediğini söylemiş. Aylin de bana, 'Savcının yanına beraber gidelim, sen de bildiklerini anlat.' dedi. 1 Ekim 2024 günü öğleden sonra Arslantatar ile Büyükçekmece Adliyesi'ne gittim. Arslantatar ile savcının odasına girdik. Oraya gitme amacım, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuğçe Toptemel'in akrabalarından duyduklarımı ve çevremden bu adamlar hakkında işittiklerini aktarmaktı." diye konuştu.

Savcıyı kesinlikle tehdit etmediğini öne süren Zengin, "Savcıyla görüşmek için kimseden talimat almadım. Savcı beyin ailesi hakkında söylediğim bilgileri arkadaşım Yavuz Çelik'ten duydum. Ben devletine, milletine bağlı bir vatandaşım. Görüşmede samimiyetten dolayı üslup hatası yapıp yanlış anlaşıldığını fark ettim. Pişmanım, Türk milletinden ve sayın savcımdan özür diliyorum. Olay tamamen iyi niyetimden kaynaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Fezlekede savunmasına yer verilen şüpheli Aylin Arslantatar ise Zengin'i tanıdığını, tanışıklıklarının iş ve sosyal arkadaşlıktan ibaret olduğunu belirtti.

Tuğçe Toptemel'i tanımadığını kaydeden Arslantatar, "Savcı Yavuz Engin yaklaşık 7 senedir görüştüğüm yakın arkadaşımdır. Çok samimiydik. Kendisiyle yüz yüze veya sosyal medya uygulamaları üzerinden yazışma ve konuşmalarımız olur. Engin'in takip ettiği bir soruşturmadan dolayı tehdit edildiğini Mustafa Kemal'den duymuştum. Savcı beyle kendisini uyarmak ve tedbir almasını sağlamak amacıyla görüştüm." dedi.

Arslantatar, Zengin'in anlattıklarından korkup savcı Engin ve ailesine zarar geleceğini düşündüğünü iddia ederek, "Tek amacım, yakın arkadaşım olan savcı ve ailesinin zarar görmesini engellemektir. Görüşmede savcının odasında ses ve görüntü alan cihaz olduğunu bilmiyorduk. İçeride samimi bir ortam oluştuğu için kendimizi sıkmadan art niyetsiz konuştuk. Mustafa Kemal Zengin savcıya takip ettiği dosya ile ilgili konuşmalar yaptı. Ancak bu planlı bir konuşma değildi." ifadesini kullandı.



