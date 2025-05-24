Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında karar
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 13:23, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 13:29
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirilmişti.
Soruşturma Süreci
- Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş gözaltına alındı.
- Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
- Mahkeme heyeti, üç ismin de tutuklanmalarına karar verdi.
Manipülasyon İddialarının Önemi
Borsa İstanbul'da yaşanan bu tür iddialar, piyasa düzeninin korunması ve yatırımcıların haklarının gözetilmesi açısından kritik öneme sahiptir.