Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında karar

Borsa İstanbul'da yaşanan bu tür iddialar, piyasa düzeninin korunması ve yatırımcıların haklarının gözetilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Borsa İstanbul 'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban , Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirilmişti.

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