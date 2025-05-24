Konya'da Şah-Mat operasyonu: 74 kadın kurtarıldı!

Konya'da fuhuş yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen 'Şah-Mat' operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. 10 farklı masaj salonuna düzenlenen baskınlarda, 28 şüpheli yakalanırken, 74 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonun detayları ve ele geçirilen suç unsurları dikkat çekti.

Operasyonun Detayları

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda, 90 ekip ve toplam 239 polis ile eş zamanlı olarak büyük çaplı bir operasyon düzenlendi.

Yakalanan Şüpheliler ve Kurtarılan Mağdurlar

28 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. 74 mağdur kadın kurtarıldı.

Ele Geçirilen Suç Unsurları

915 bin 610 lira nakit Türk lirası

nakit Türk lirası 530 euro , 175 dolar , 5 Ukrayna grivnası , 5 Gürcistan larisi

, , , 18 gram altın

1 kurusıkı tabanca , 4 av tüfeği , 1 ruhsatsız tabanca

, , 92 fişek

12 kamera kayıt cihazı , 20 alarm sistemi , 10 alarm kumandası , 25 el telsizi

, , , Muhtelif miktarda uyuşturucu madde

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararları

Yakalanan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.