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11 yaşındaki çocuğa istismar davasında 'tahliye' kararına tepki

Antalya'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişi tarafından istismara uğradı. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası bulunan küçük kızın psikolojisi bozuldu. Mahkemenin sanığı tahliye etmesi ise büyük tepki çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 14:43, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 14:44
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11 yaşındaki çocuğa istismar davasında 'tahliye' kararına tepki

Antalya'da yaşanan bu olayda, 11 yaşındaki B., sosyal medya üzerinden tanıştığı E.K.Y. ile iletişime geçti. B., yaşını 18 olarak belirtmişti. 21 Şubat'ta okulunun önünden alınan B., önce E.K.Y.'nin çalıştığı dükkana, ardından evine götürüldü. İddialara göre, burada çocuğa cinsel istismarda bulunuldu ve B., 2 gün boyunca E.K.Y.'nin evinde kaldı. Ailesi, kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu ve sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Kayıp ilanını gören E.K.Y., çocuğun annesine sesli mesaj göndererek kızını getireceğini söyledi. Anne E.T., polise haber verdi ve şüpheli yakalandı. E.K.Y., ifadesinin ardından tutuklandı. Adli tıp raporunda, küçük çocuğun iç çamaşırında şüphelinin sperm hücresine rastlandığı belirtildi. Ancak E.K.Y., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kızın Annesinin Açıklamaları

Kızının psikolojik olarak çöktüğünü belirten E.T., yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

  • "Kızımı babaannesinde zannediyordum. Fakat bu şahıs kızımı buluşmak için ikna etmiş."
  • "2 gün boyunca kızımı yanında tuttu, hiçbir şekilde kızıma ulaşamadım."
  • "Şahıs kayıp ilanını gördükten sonra bana ulaştı, mesaj attı."
  • "Sesli mesajında, kızımı akşam dışarıda gezerken gördüğünü, yolda tesadüfen bulduğunu söyleyerek yanıma getirmek istedi."
  • "Tutuklanmıştı, şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor."
  • "Aylardır uyku uyuyamıyorum, bize hiçbir bayram gelmiyor, ona da bayram gelmesin."
  • "Bir anne olarak yıkıldım. Bu sanığın bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum."
  • "Kızım şu an psikolojik tedavi görüyor. Başına gelebilecek her şeyden korkuyor."
  • "İşin acı tarafı kızım ne yaşadığını bile bilmiyor."

Avukatların Değerlendirmesi

Avukat Duygu Aydın'ın Görüşü

Duygu Aydın, 3 Nisan'da görülen ilk duruşmada tahliye kararı verildiğini ve bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Aydın, 11 yaşındaki bir çocuğun cezai ehliyeti olmadığını vurgulayarak, sanığın mağdurun rızası olduğu ve kendisini "18 yaşından büyüğüm" diye tanıttığı için tahliye edildiğini söyledi. "Karar hükümlere açıkça aykırıdır" dedi.

Avukat Halil Erbil'in Açıklamaları

Halil Erbil, olaydan 2 gün sonra iddianame düzenlendiğini ve bunun hukuk sisteminde çok ender rastlanan bir durum olduğunu belirtti. "2 gün içerisinde iddianame düzenlenip, 1 ay içerisinde ilk duruşmada sanığa tahliye kararı verildi. Çocuğun yaşı sadece 11. 11 yaşındaki bir çocuğa yönelik daha önce hataya düşme ihtimaline binaen tahliye kararı verildiğini görmedim" ifadelerini kullandı.


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