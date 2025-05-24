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Böbreğinden 300'ün üzerinde taş çıktı: 'Hatırası var' deyip eve götürdü

Kars'ta Ahmet Yarba'nın böbreklerinden 300'den fazla taş çıkarıldı! Uzmanlar, su yerine çay içmenin ve tuzlu gıdaların riskini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 15:04, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 16:00
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Böbreğinden 300'ün üzerinde taş çıktı: 'Hatırası var' deyip eve götürdü

Kars'ta gerçekleştirilen bir ameliyat sonucunda, Ahmet Yarba isimli hastanın iki böbreğinden 300'ün üzerinde taş çıkarıldı.

Oto elektrik ustası olan Yarba, şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra yapılan tetkiklerde, her iki böbreğinde de çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Ameliyat sırasında çıkan taşların sayısı ve büyüklüğü hem doktorları hem de hastayı şaşkına çevirdi. Yarba, böbreğinden çıkan taşları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve "Hatırası var" diyerek taşları evine götürdüğünü belirtti.

Böbrek Taşı Oluşumunda Etkenler

  • Yetersiz su tüketimi: Uzmanlar, hastaların yeterli miktarda su içmediğine dikkat çekiyor.
  • Aşırı et tüketimi: Bölgede et tüketiminin yaygın olduğu belirtiliyor.
  • Çay tüketimi: Su yerine çoğunlukla çay içilmesi de risk faktörleri arasında yer alıyor.
  • Tuzlu gıdalar: Sıkça tuzlu gıda tüketme alışkanlığı, taş hastalığının bölgede daha sık görülmesine neden oluyor.
  • Genetik yatkınlık: Son vakada genetik faktörlerin de etkili olduğu bildirildi.

Erken Teşhisin Önemi

Uzmanlar, erken dönemde fark edilen taşların küçük boyutlarda tedavi şansının daha yüksek olduğunu vurguluyor. Ancak genetik yatkınlık gibi durumlarda, böbreklerde çok sayıda taş oluşabileceği ifade ediliyor.

Hastanın Açıklamaları

Sağlığına kavuşan Ahmet Yarba, "Böbreğimde 5 santimlik taş var diye geldim ama daha fazlaymış. Çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. O kadar taşla geziyormuşum, şok oldum. Şükür iyileştim, taşları da eve götürdüm" şeklinde konuştu.


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