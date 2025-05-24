Kayıp olarak aranıyordu, arkadaşları öldürüp çuvalla gömmüş; 3 tutuklama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaklaşık 1,5 aydır kayıp olan Dinçer Arslan'ın (26), birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettiği arkadaşları H.B. ve İ.Ç. tarafından darbedilip öldürüldüğü ve ardından çuvalla toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli tutuklandı. Bu gelişme, bölgede büyük üzüntüye yol açtı ve olayın detayları kamuoyunda geniş yankı buldu.

Olayın Gelişimi

Dinçer Arslan , 9 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

, 9 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Güvenlik kamerası ve telefon kayıtları incelendiğinde, Arslan'ın son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi.

ve ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İtiraflar ve Soruşturma

Şüpheliler, polisteki sorgularında birlikte alkol aldıkları sırada kavga ettiklerini, Dinçer Arslan'ı darbedip öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti.

bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Arslan, otopsisinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

Soruşturmanın Derinleştirilmesi

Polis ekipleri, H.B.'nin eşi A.B. 'yi de " Yardım ve Yataklık " suçlamasıyla gözaltına aldı.

'yi de " " suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



