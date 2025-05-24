Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi

Adana jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen bozulmuş ete el koyarken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu operasyon, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 'nde bir adrese operasyon düzenledi.

'nde bir adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et bulundu.

bulundu. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen etten numune aldı.

Bozulmuş etler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler Hakkında İşlem

Olayla ilgili olarak N.S. ve H.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu tür operasyonlar, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.



