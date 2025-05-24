Hatay'da 3 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Kuşalanı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Salim Aslan (3), bir süre sonra kayboldu. Ailesi, çocuğu bulmak için hemen arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, küçük çocuk evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay Yeri ve Detaylar