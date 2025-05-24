Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uçuşların gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören havalimanında yürütülen onarım ve gelişim çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir iyileştirme operasyonu yürütüldüğünü belirten Masatlı, havalimanının da bu kapsamda ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade etti.

Hatay Havalimanı'nda Yürütülen Çalışmalar

Vali Masatlı, deprem sonrası personel ve yardım sevkiyatının sürdüğünü, ancak daha konforlu ve kapasiteli uçuşlar için 2023 Ekim ayında havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işinin ihale edildiğini söyledi. Bu kapsamda:

Mevcut pistin yenilenmesi

Yeni bir pistin inşası

Yeni paralel taksi yollarının yapımı

Apronun yenilenmesi

Çevre düzenlemesi

Yeni güvenlik unsurlarının eklenmesi

Altyapının yenilenmesi

1 Ay Süreyle Uçuşlara Kapatılacak

Hatay Havalimanı, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uçuşlara kapalı olacak. Bu süreçte, acil durumlar için helikopter iniş ve kalkışları sağlanabilecek. 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pist, yeni apron geçişini sağlayan bağlantı taksi yolu, 10 uçak park pozisyonu kapasiteli yeni apron, yeni regülatör binası ve ısı merkezi gibi önemli projelerin 1 Eylül'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.