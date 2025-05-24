Tayland'da Polis Helikopteri Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'ın batısında meydana gelen bir helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde gerçekleşti. Kazada, polis helikopterinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaşamını yitirirken, bir kişinin ise helikopter düşmeden önce paraşütle atladığı bildirildi. Yetkililer, kazadan sağ kurtulduğu düşünülen bu kişinin durumunun ve nerede olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaza Hakkında Detaylar

Kaza yeri: Prachuap Khiri Khan vilayeti, Muang bölgesi

Prachuap Khiri Khan vilayeti, Muang bölgesi Helikopterdeki kişi sayısı: 4

4 Hayatını kaybedenler: 3 kişi

3 kişi Paraşütle atlayan: 1 kişi (durumu bilinmiyor)

Soruşturma Süreci

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Kazadan sağ kurtulan kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir.