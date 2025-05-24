Tayland'da Polis Helikopteri Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Tayland'ın batısında polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayıp olarak bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 16:55, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 16:56
Tayland'ın batısında meydana gelen bir helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde gerçekleşti. Kazada, polis helikopterinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaşamını yitirirken, bir kişinin ise helikopter düşmeden önce paraşütle atladığı bildirildi. Yetkililer, kazadan sağ kurtulduğu düşünülen bu kişinin durumunun ve nerede olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Kaza Hakkında Detaylar
- Kaza yeri: Prachuap Khiri Khan vilayeti, Muang bölgesi
- Helikopterdeki kişi sayısı: 4
- Hayatını kaybedenler: 3 kişi
- Paraşütle atlayan: 1 kişi (durumu bilinmiyor)
Soruşturma Süreci
Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Kazadan sağ kurtulan kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir.