Zirai Don Destek Ödemeleri Kurban Bayramı Sonrası Başlayacak

Zirai don destek ödemeleri için tarih açıklandı. Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ödemelerin Kurban Bayramı sonrasında yapılacağını belirtti. Tüfenkci, bu ödemelerin ağaç bazlı olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Üreticiler, destek ödemelerinin detaylarını ve başvuru süreçlerini yakından takip ediyor.

Destek Ödemelerinde Yeni Dönem

Bülent Tüfenkci, zirai don destek ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleşeceğini ve ödemelerin ağaç başına yapılacağını açıkladı. Bu uygulama ile üreticilerin zararlarının daha adil bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Saha Çalışmaları Tamamlandı

"Saha çalışmaları tamamlandı" ifadesini kullanan Tüfenkci, komisyonun ilk iki toplantısını gerçekleştirdiğini ve ilk saha çalışmalarının önümüzdeki hafta Malatya'da başlayacağını belirtti.

Desteklerden Kimler Yararlanacak?

TARSİM kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemleri farklı bir prosedürle yürütülüyor.

kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemleri farklı bir prosedürle yürütülüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve sigortası bulunan üreticilere yönelik destekler, yapılan masrafların önemli bir kısmını karşılayacak şekilde, dönüm bazında değil ağaç başı esasına göre yapılacak.

Bakanlık ve Komisyon Çalışmaları Ayrı Yürütülüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ile Komisyonun çalışmaları ayrı yürütülüyor. Destek ödemelerine Kurban Bayramı sonrası başlanması bekleniyor. Üreticiler, ödemelerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.