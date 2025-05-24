Erdoğan: Türkiye, Suriye'nin Yanında Olmaya Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Ayrıca, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceği vurgulanırken, Türkiye'nin buna karşı çıkmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olduğu mesajı verildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmeye Katılan İsimler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

MİT Başkanı İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

Bazı yetkililer

Görüşmenin Detayları

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler yemekte bir araya geldi.

Türkiye'nin Suriye'ye Desteği

Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler tekrar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Yaptırımların Kaldırılması ve İşbirliği

ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı sonrasında Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara'ya, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemi vurgulandı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

İkili İlişkilerde Gelişme

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceği ifade edildi. Türkiye'nin komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.