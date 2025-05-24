Bodrum'da Beton Mikseri ile Kamyon Arasında Kalan Sürücü Öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, Aslan Akçakale (49) hayatını kaybetti. Olay, saat 14.30 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Akçakale'nin kullandığı 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı ilerlerken karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyon ile karşılaştı. Her iki araç da yolda durduktan sonra, Akçakale aracından inerek yola bakmak istedi. Bu sırada kamyon geriye doğru kaydı ve Akçakale, beton mikseri ile kamyon arasında sıkıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler