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Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Terörsüz Türkiye hedefini vurguladı ve sağlam temeller üzerinde yükseleceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 19:23, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 19:24
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Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili kararlılığını vurgulayarak, "Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz" dedi. İstanbul'un tarihi, kültürü ve eşsiz güzellikleriyle göz bebeği bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, bu kadim şehrin sakini ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

  • Asalet sadece milletlere has bir durum değildir; fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır.
  • Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle ve mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl anıldı.
  • Refahın olduğu bir geleceğe hep beraber ilerleyeceğiz. Türk milletini kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var.
  • Türkiye 'Terörsüz' bir temelde yükselecek!
  • Milletlerin zenginliği, medeniyete yaptıkları katkılar kadar çıkardıkları şair ve ilim insanları ile anlaşılır.

İstanbul'un Önemi ve Gelecek Vizyonu

İstanbul gibi tarihiyle, kültürüyle ve eşsiz güzellikleriyle öne çıkan bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı vurgulandı. Erdoğan, milletlerin zenginliğinin medeniyete yaptıkları katkılar kadar çıkardıkları şair ve ilim insanları ile de ölçüldüğünü belirtti. Ayrıca, refah dolu bir geleceğe ilerlerken milli ve manevi değerlere sahip çıkan gençliğin önemine dikkat çekildi.

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