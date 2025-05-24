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X'te Yaşanan Kesintiler Sonrası Musk'tan Kritik Açıklama

Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunları kullanıcıların tepkisini çekiyor. Elon Musk, sistemlerin yedekleme işlevinin çalışmadığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 19:39, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 19:40
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X'te Yaşanan Kesintiler Sonrası Musk'tan Kritik Açıklama

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bu hafta platformda yaşanan erişim sorunlarına dikkati çekerek, sistemlerin beklenen yedekleme işlevini yerine getiremediğini ve operasyonel iyileştirmelerin şart olduğunu belirtti. X'te yaşanan erişim sorunları kullanıcıların tepkisini çekmeye devam ediyor. Platforma dair haberleri paylaşan bir hesap, "Bu sabah X'te kesintiler yaşanıyor. Bu durum, X'in kiraladığı Oregon'daki veri merkezinde çıkan yangınla ilgili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk'ın Açıklamaları

Bu paylaşıma yanıt veren Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" sözlerini kullandı.

Kullanıcıların Tepkileri ve Operasyonel İyileştirme İhtiyacı

  • Kullanıcılar, platformda yaşanan erişim sorunlarına tepki gösteriyor.
  • Veri merkezinde çıkan yangının, kesintilere neden olabileceği değerlendiriliyor.
  • Elon Musk, operasyonel iyileştirmelerin zorunlu olduğunu vurguluyor.
  • Yedekleme sistemlerinin devreye girmemesi, platformun güvenilirliği açısından endişe yaratıyor.

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