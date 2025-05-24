Emre Belözoğlu: 15 Haziran'a Kadar Geleceğim Netleşecek

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor ve Arda Turan'a Tebrik

"Eyüpspor ve Arda Turan'ı tebrik ediyorum" diyen Belözoğlu, sezon boyunca iç ve dış saha performansları arasında farklar olduğunu belirtti. Kötü bir deplasman mücadelesi sergilediklerini ve yumuşak bir takım olduklarını ifade etti. İç sahada taraftar desteğiyle daha iyi oynadıklarını, ancak bugün ortada pozisyon yokken 2 gol yediklerini söyledi. Rakiplerinin düzenli bir sistemi olduğunu ve Eyüpspor ile Arda Turan'ın güzel işler yaparak iyi bir puan topladığını vurguladı.

Antalya'nın Zorlukları ve Takımın Başarısı

"Antalya zor bir şehir" diyen Belözoğlu, ligde kalma sürecinde iyi reaksiyon gösterdikleri maçlar olduğunu hatırlattı. Takımın başarılı sonuçlarında aslan payının oyuncularına ait olduğunu belirterek, oyuncularını özverilerinden dolayı tebrik etti.

Gelecek Planları ve Belirsizlikler

Takımdaki durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini aktaran Emre Belözoğlu, yönetim ile görüştüğünü ve 15 Haziran'a kadar bazı şeylerin belli olacağını söyledi. Antalya şehrini daha iyi temsil edecek, son yıllarda olduğu gibi düşme hattında değil de daha mücadeleci bir takım olarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti.