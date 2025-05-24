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Soylu: 300 Yıllık Makas Kapanıyor, Terörsüz Türkiye Yakın

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, PKK'nın feshiyle terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldığını belirtti. Gençlere kamu diplomasisinin önemini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 20:10, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 20:40
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Soylu: 300 Yıllık Makas Kapanıyor, Terörsüz Türkiye Yakın

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, PKK'nın kendisini lağvetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır" ifadelerini kullandı. Soylu, ayrıca "Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz" diyerek Türkiye'nin uluslararası alanda elde ettiği başarıya dikkat çekti. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin emin adımlarla ilerlediğini belirten Soylu, gençlerle buluştuğu programda kamu diplomasisinin önemine vurgu yaptı.

Gençlerle Buluşma ve Kamu Diplomasisi

Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Gençlik Akademileri Kamu Diplomasisi Akademisi programına katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda genç de yer aldı.

Deneyimlerini Paylaştı

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili olan Soylu, gençlerle kamu diplomasisi konusunda deneyimlerini paylaştı. Türkiye'nin son yıllarda izlediği aktif dış politikanın gençler tarafından iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Soylu, bilgi çağında yetişen gençlerin sadece yerel değil, küresel gelişmeleri de yakından takip etmesinin hayati olduğunu belirtti.

Terörle Mücadelede Başarı

"Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir" diyen Soylu, terörle mücadelede elde edilen başarının altını çizdi. Türkiye'de terör örgütlerinin ortadan kalkması için yapılan fedakarlıklara değinen Soylu, bu mücadelenin birlik ve kardeşlik için verildiğini ifade etti.

  • Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin açtığı çizginin Türkiye'nin travmalarını sona erdirdiğini belirtti.
  • Gençlerin bu süreçteki fedakarlıkları tam olarak anlamayabileceğini ancak terörle ilgili büyük sorunların geride kaldığını söyledi.
  • Bir örgütün kendini feshetmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Milli ve Manevi Değerlere Vurgu

Soylu, gençlere milli ve manevi değerlere sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Dijital medya ve iletişim araçlarının etkili ve sorumlu kullanımının kamu diplomasisinde güçlü birer araç olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Geleceği ve Gençlerin Rolü

Soylu, Türkiye'nin geçmişte darbeler yaşadığını ancak artık bu tür olayların tekrar yaşanmayacağını belirtti. "Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz" diyerek gençlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Kamu diplomasisinin gençler tarafından yürütüleceğini, dünyaya en iyi ürünleri ve makaleleri onların sunacağını ifade etti. Ayrıca, Anadolu'nun ve kardeşlerinin dünyaya mührünü vuracak bir nesil yetişeceğine inandığını belirtti.

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