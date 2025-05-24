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Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' Sergisini Gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' sergisini ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 22:38, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 22:39
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Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' Sergisini Gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen bu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlilere hitap etti. Sergide, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi de deneyimledi. Ayrıca, Kısakürek'in sergide yer alan kişisel eşyalarını inceleyen Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten detaylı bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da dikkatle inceledi.

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" Sergisi

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergiyi gezerek ziyaretçilere sunulan yenilikçi sistemleri denedi.
  • Necip Fazıl Kısakürek'in kişisel eşyaları ve İstanbul fotoğrafları sergide yer aldı.
  • Osman Kısakürek, sergi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

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