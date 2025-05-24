Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 22:21'de gerçekleşti. Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, depremin ardından kısa süreli tedirginlik yaşadı ve sosyal medya üzerinden gelişmeleri takip etti.

Depremin Detayları

Merkez üssü: Antakya ilçesi, Karlısu Mahallesi

Antakya ilçesi, Karlısu Mahallesi Büyüklük: 3.2

3.2 Saat: 22:21

22:21 Derinlik: 5.5 kilometre

Kandilli Rasathanesi'nin Açıklaması

Kandilli Rasathanesi, depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi. Depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili bilgiler resmi kaynaklar tarafından paylaşıldı.

Bölgedeki Durum

Deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.



