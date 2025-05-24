Çorum'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorum'da 22 Mayıs Perşembe günü D100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı Osmancık Devlet Hastanesi mevkiinde, F.G. yönetimindeki 19 HM 927 plakalı kamyonet ile Zeki Karaağaç'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Zeki Karaağaç ağır yaralandı. Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Karaağaç, daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada Yaşananlar

Zeki Karaağaç , kazada ağır yaralandı.

, kazada ağır yaralandı. İlk müdahale Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze Töreni

Karaağaç'ın cenazesi, Beylerçelebi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



