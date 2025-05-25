Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Adana'da emekli polis memuru boşandığı eşini çalıştığı iş yerinde silahla öldürüp intihara teşebbüs etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 07:18, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 07:13
Yazdır
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nın girişinde bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Recep Ç. (54) 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Recep Ç., eski eşine tabancayla ateş edip ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esengül Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Recep Ç.'nin peşine düştü. Recep Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada emekli polis Recep Ç., yanındaki silahla intihara teşebbüs etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber