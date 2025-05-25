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TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi planlamaktadır. Ayrıca 350'nin üzerinde helikopter ve 600'e yakın İHA üretimi hedeflenmektedir.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 07:27, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 07:30
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TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası

Türkiye Gazetesi'nden Akif Bülbül'ün haberine göre; TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kahramankazan tesislerinde şirketin mevcut durumu ve önümüzdeki 10 yıllık planları hakkında bilgi verdi. TUSAŞ'ın ürünleri savunma, eğitim ve lojistik alanlarında kullanılmakta olup, şirketin hedefleri arasında yerli motor geliştirme ve ihracatın artırılması da bulunmaktadır.

HÜRJET: NATO Kapısını Açacak

HÜRJET için 16 uçak siparişi alınmış olup, İspanya tarafından da tercih edilmiştir. Bu yıl hem İspanya hem de Türk Hava Kuvvetleri ile toplamda 100'ün üzerinde uçak için sözleşme imzalanması hedeflenmektedir. HÜRJET'in NATO'nun eğitim uçağı olması için çalışmalar sürmektedir. Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimat 2027 başında, İspanya'ya ise 2028 yılında yapılacaktır.

KAAN'a Büyük İlgi

İki adet milli muharip jet KAAN üretimi devam etmektedir. 2025 sonu ve 2026 başında ikinci prototip, birkaç ay sonra ise üçüncü prototip uçacaktır. 2025 yılı içinde en az iki, tercihen üç KAAN'ın birlikte uçurulması planlanmaktadır. Testlerin ardından üç adet daha üretilecek ve 2028 sonu, 2029 başı itibarıyla KAAN'lar bloklar halinde Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecektir. Dünya genelinde KAAN'a büyük ilgi gösterilmekte, özellikle Suudi Arabistan ve Endonezya ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, beşinci nesil savaş uçağına sahip dört ülke arasında yer almaktadır.

GÖKBEY'e Milli Motor

GÖKBEY, Türkiye'nin havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Transmisyonu milli imkanlarla geliştirilmiş olup, genel maksat helikopter ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir. GÖKBEY'in helikopter motoru büyük ilerleme kaydetmiş ve bir iki yıl içinde kullanılmaya başlanacaktır.

İlk Milli Eğitim Uçağı: HÜRKUŞ

HÜRKUŞ'un 10 adet uçağı üretilmiştir. Hem sivil hem de askeri pilotların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilen HÜRKUŞ, modern donanımı sayesinde dünya çapında kabul görmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve EASA'dan sertifika alan ilk Türk uçağıdır ve ihraç edilmektedir. 55 uçaklık sözleşmenin ilk 10 uçağı 2025'te teslim edilecek, kalan 45 uçak ise 2027'ye kadar tamamlanacaktır.

TUSAŞ'ın Küresel İzleri ve Gelecek Hedefleri

  • TUSAŞ, savunma alanında kritik araçlar üretmekte ve bünyesinde 16 bine yakın mühendis ve teknik eleman çalıştırmaktadır.
  • 500 KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ; 350 GÖKBEY, ATAK-2; 600 ANKA ve AKSUNGUR üretimi planlanmaktadır.
  • 2024 yılı itibarıyla 18,4 milyar dolar sipariş alınmış, bu yıl 4 milyar 300 milyon dolar üretim yapılacak, bunun 1,4 milyar doları ihraç edilecektir.
  • 1.450'den fazla platformun teslimatı gerçekleştirilecek.
  • 2035 yılı sonunda 10,5 milyar dolar ciroya ulaşılması hedeflenmektedir.
  • İstihdam rakamı en az 20 binlere çıkacaktır.
  • TUSAŞ son beş yılda 15,2 milyar dolarlık yeni kontrat imzalamıştır.
  • Dünya genelinde 94 ülkede TUSAŞ'ın izi bulunmaktadır.


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