Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
Yapay zeka destekli radar kameraları otoyollarda devreye girdi. Yüz tanıma ve GBT kontrolü yapan yeni nesil radar kameraları, hız sınırını aşanları ve aranan kişileri saniyeler içinde tespit ediyor.
Yapay zekalı radar kameraları artık otoyollarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu yeni nesil kameralar, saatte 750 sorgulama yapabilme kapasitesine sahip olup, hız sınırını aşan araçların bilgilerini anında jandarma ekiplerine iletiyor.
Yapay zeka teknolojisi sayesinde, araçların markası, modeli ve rengi otomatik olarak tespit ediliyor ve araç tipine göre hız sınırı kontrol ediliyor. Hız ihlali yapan araçların bilgileri anlık olarak ekiplere aktarılıyor. Ayrıca, sistem hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini de tespit ederek ekiplerin ekranında alarm veriyor.
Yapay Zekalı Radar Kameralarının Özellikleri
- Saatte 750 araç sorgulama kapasitesi
- Araç markası, modeli ve rengini otomatik belirleme
- Araç tipine göre hız sınırı kontrolü
- Hız ihlali yapanların anlık bildirimi
- Yakalama kararı bulunan araç sahiplerinin tespiti ve alarm sistemi
- Trafiğin akış yönünü kaydetme
- Plakası okunmayan araçların arka plakasını görüntüleme
- Yüz tanıma ile GBT kontrolü
Ek Güvenlik ve Denetim Avantajları
Yeni nesil radar kameraları, trafiğin akış yönünü de kaydederek önünde plakası bulunmayan motosikletlerin veya ön plakası okunmayan araçların arka plakasını görüntüleyebiliyor. Böylece cezai işlemler daha etkin bir şekilde uygulanabiliyor. Yüz tanıma özellikli bu kameralar, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin GBT kontrollerinde belirlenmesini sağlıyor ve güvenlik güçlerine büyük kolaylık sunuyor.
ÖMER TEMÜR