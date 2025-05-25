Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda

Yapay zekalı radar kameraları artık otoyollarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu yeni nesil kameralar, saatte 750 sorgulama yapabilme kapasitesine sahip olup, hız sınırını aşan araçların bilgilerini anında jandarma ekiplerine iletiyor.

Yapay zeka teknolojisi sayesinde, araçların markası, modeli ve rengi otomatik olarak tespit ediliyor ve araç tipine göre hız sınırı kontrol ediliyor. Hız ihlali yapan araçların bilgileri anlık olarak ekiplere aktarılıyor. Ayrıca, sistem hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini de tespit ederek ekiplerin ekranında alarm veriyor.

Yapay Zekalı Radar Kameralarının Özellikleri

Saatte 750 araç sorgulama kapasitesi

sorgulama kapasitesi Araç markası, modeli ve rengini otomatik belirleme

Araç tipine göre hız sınırı kontrolü

Hız ihlali yapanların anlık bildirimi

Yakalama kararı bulunan araç sahiplerinin tespiti ve alarm sistemi

Trafiğin akış yönünü kaydetme

Plakası okunmayan araçların arka plakasını görüntüleme

Yüz tanıma ile GBT kontrolü

Ek Güvenlik ve Denetim Avantajları

Yeni nesil radar kameraları, trafiğin akış yönünü de kaydederek önünde plakası bulunmayan motosikletlerin veya ön plakası okunmayan araçların arka plakasını görüntüleyebiliyor. Böylece cezai işlemler daha etkin bir şekilde uygulanabiliyor. Yüz tanıma özellikli bu kameralar, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin GBT kontrollerinde belirlenmesini sağlıyor ve güvenlik güçlerine büyük kolaylık sunuyor.

ÖMER TEMÜR