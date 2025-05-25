Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!

81 ilden oda ve borsa başkanları, TOBB Türkiye Ekonomi Şürası'nda ekonomi yönetimiyle bir araya geldi. Toplantının basına kapalı oturumunda konuşan iş dünyası temsilcileri, yüksek faiz politikasını eleştirdi. Şürada söz alan iş adamlarının yarısından fazlası, yüksek faiz nedeniyle üreticilerin karşılaştığı sıkıntıları dile getirdi. Sanayici, tüccar, girişimci ve ihracatçıların krediye ulaşmada yaşadıkları zorluklardan yakınan oda ve borsa başkanları, kredi faizlerinin hızlıca düşürülmesini talep etti.

Ekonomi Şürası'nda Gündem: Yüksek Faiz ve Krediye Erişim

Ankara'da düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şürası'nda, iş dünyası ile ekonomi yönetimi bir araya geldi. 7 saat süren şüraya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Açılış konuşmalarının ardından oda ve borsa başkanları illerindeki sorunları dile getirdi.

Kürsüde Yüksek Faiz Eleştirisi

75 civarında oda başkanı söz aldı.

söz aldı. Kürsüye çıkan başkanların yarısından fazlası yüksek faizi eleştirdi.

Krediye ulaşmada yaşanan zorluklar ve kredi faizlerinin düşürülmesi talep edildi.

Yeni yatırımların zayıf kaldığı, işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığı vurgulandı.

Kredi paketlerinden yararlanma şartlarının zorluğu gündeme getirildi.

Ticari Kredi Kartındaki Kısıtlama ve Sektörel Talepler

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran , faiz düzeyinin yatırım ve üretim için önemine dikkat çekti.

, faiz düzeyinin yatırım ve üretim için önemine dikkat çekti. Reel sektörün finansmana erişiminin özellikle KOBİ'ler için kritik olduğu belirtildi.

Banka faiz oranları eleştirildi, ticari kredi kartlarına uygulanan işlem kısıtlarının kaldırılması istendi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, finansman maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti.

Mısır'a Gitmeyelim: Tekstil Sektöründe Alarm

Tekstil ve hazır giyim üreticisi işletmelerin yoğun olduğu illerden gelen başkanlar, birçok firmanın üretimini durdurduğunu ve bazı firmaların üretimini başka ülkelere taşıdığını belirtti. Kan kaybının durdurulması ve Türkiye'de üretime devam eden işletmelerin ayakta tutulması gerektiği vurgulandı. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Başkanı Şeref Fayat, finansman maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet etti.

Üretim Çarkı Durur: Sanayicinin Sorunları

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, üretimden ihracata, finansmandan istihdama kadar birçok yapısal ve güncel sorunu dile getirdi. Üretim maliyetlerindeki artış, kur ve finansmana erişimdeki zorluklar ile yüksek faiz oranlarının üretim üzerindeki baskısı vurgulandı. "Uygun şartlarda finansmana erişim olmadan reel sektörün çarkları dönemez" ifadesi öne çıktı.

Doğu'da Eksper Krizi

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen oda başkanları, eksperlerin fabrika ve arsa gibi gayrimenkullerin değerini düşük göstermesinden şikayet etti. Bazı eksperlerin "Merkezinizi batıya taşıyın daha hızlı kredi alırsınız" dediği aktarıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, iş dünyasının ana gündeminin yüksek faizler olduğunu belirtti.

Deprem İllerinin Talepleri

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 11 ilde , mücbir sebep halinin kapsamı ve süresinin uzatılması ile yerinde dönüşüm talepleri öne çıktı.

, mücbir sebep halinin kapsamı ve süresinin uzatılması ile yerinde dönüşüm talepleri öne çıktı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu , uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi sağlanmasını istedi.

, uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi sağlanmasını istedi. Zirai dondan etkilenen illerdeki meyve üreticileri için daha fazla destek talep edildi.

Ekonomi Yönetiminin Açıklamaları

Cevdet Yılmaz, uygulanan programın temel amacının enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. "Birkaç aylık süreçte çok farklı bir finansal ortam oluşacağına inanıyorum. Şu anda finansal piyasalardaki sıkışıklık daha fazla hissediliyor olabilir ama önümüzdeki aylarda daha olumlu bir perspektif olacağını ifade edebilirim. Selektif adımlarla bu süreci hep birlikte atlatacağız."

Anadolu'nun En Büyük Sorunu: Krediye Ulaşamamak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'da en büyük sıkıntının krediye erişim olduğunu belirtti. "Kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar ve yüksek faiz oranları özellikle KOBİ'lerin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, ekonominin büyümesi yavaşlıyor. KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız, ticari kredi kartlarını sınırlama harici tutmalıyız, mevcut kredi limitlerinin daralmasının önüne geçmeliyiz. Böylelikle piyasaya rahatlama getirebiliriz."

İBRAHİM ACAR