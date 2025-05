Aşırı Hız Trafikte Her Gün 10 Can Alıyor!

Trafik kurallarının ihlalinden kaynaklı ölümlerde düşüşün sağlanması için Kara Yolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Değişiklik öngören teklif, önceki gün Meclis'e sunuldu.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Teklifle, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezai müeyyideler artırılacak. Bu kapsamda, Meclis'e sunulan bilgi notuna göre, trafikte aşırı hız yüzünden Türkiye'de her gün 10 kişi hayatını kaybediyor. Aşırı hız kaynaklı can kayıpları, trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin yüzde 47,2'sini oluşturuyor ve bu türden ölümlerin ilk sırasında yer alıyor. Sadece 2019-2024 döneminde, 16 bin 240 kişi trafikte aşırı hız kurbanı oldu. 2024 yılında 3 bin 3657 vatandaş trafikte aşırı hızdan kaynaklı kazalarda hayatını yitirdi.

ŞERİT İHLALİNDEN 6 BİN 801 ÖLÜM

Şerit ihlalinden kaynaklanan kazalarda da her gün 3-4 vatandaş hayatını kaybediyor. Son 5 yılda 6 bin 801 vatandaş şerit ihlalinden kaynaklanan kazalarda can verdi. Türkiye'de 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde 1 kişi hayatını kaybetti. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklanan can kayıpları 2019-2024 döneminde 647 oldu.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYULMUYOR

Geçiş önceliğine uyulmamasından kaynaklı kazalarda günlük ortalama can kaybının 1,5 olduğu görüldü. 2019-2024 arasında 2 bin 720 vatandaş trafikte geçiş önceliğine uymayan sürücülerin neden olduğu kazalarda yaşamını yitirdi. Arkadan çarpma neticesinde hayatını kaybedenlerin günlük ortalamasınınsa 1,6 olduğu görüldü. Bu nedenle son 5 yılda 3 bin 51 vatandaş trafik kazalarında hayatını yitirdi.

SUÇ KAYNAKLI ÖLÜMÜN 2,5 KATI

Trafik kazalarından kaynaklı ölümler suç kaynaklı ölümlerin 2,5 katına ulaştı. Meclis'e sunulan rapora göre, son 5 yılda trafik kazalarından kaynaklı toplam can kayıpları 28 bin 356 olurken, toplum güvenliğine karşı işlenen diğer suçlardan kaynaklı ölümler 11 bin 717 oldu.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER BAŞA BELA

Seyir halinde cep telefonu kullanımı, yakın takip, yorgun ve uykusuz araç kullanma, yol hipnozu ve dikkatsizlik yüzünden arkadan çarpma kazalarının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Sadece 2024'te 1 milyon 51 bin 417 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeniyle cezai işlem yapıldı. Yakın takip nedeniyle de 12 bin 442 sürücüye ceza kesildi.

YARIŞ YAPAN SÜRÜCÜYE DE YAPTIRIM

Yarış yapan araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyetlerine iki yıl süreyle el konulacak. Belgenin iadesi için psiko-teknik değerlendirmeden geçilecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların, izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapmanın cezası da 46 bin lira olacak. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymayana 5 bin lira ceza kesilecek.

HURDA ARAÇ SÜRENE 46 BİN LİRA CEZA

Öte yandan hurdaya çıkarılmış araçlar ile trafikten çekilen araçları karayolunda sürenlere de yeni cezalar geliyor. Hurda araç sürmenin cezası 18 bin 677 liradan 46 bin liraya çıkarıldı. Tescil belgesi olmadan trafiğe araç çıkarmanın cezası da 9 bin 267 liradan 46 bin liraya çıkacak. Geçici plaka olmadan araç kullananlara yönelik cezanın miktarı da 2 bin 167 liradan 46 bin liraya çıkacak. Bu suçun bir yıl içinde ikinci kez tekrarı halinde 140 bin lirası para cezası ödenecek.