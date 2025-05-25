Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Toz Taşınımı Geliyor!

Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
TUSAŞ'tan 2034'e kadar 500 yerli uçak hedefi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Adana'da 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
Bakanlık logolu sahte belgelerle ev hanımlarına tuzak!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
70 yıllık kadastro davası sonuçlandı!
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
AK Parti'den 'Yeni Anayasa Çalıştayı'na ilişkin açıklama
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlunun iadeleri sağlandı
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
İnternetten alışverişte yeni dönem: Kargo ücreti cebinizden çıkmayacak!
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi açıklaması
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Türkiye'de gençlerin sağlığı tehlikede
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Tarım ilacı alarmı: 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Sıcaklıklar artıyor, Toz taşınımı geliyor!
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Açıklaması: Talepleri Topluyoruz
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Katibine Rüşvetten Tutuklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Toz Taşınımı Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Ege ve Marmara'da ise kuvvetli sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. Özellikle Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak etkili olacak yağışlara karşı dikkatli olunmalı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 08:05, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 07:42
Yazdır
Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Toz Taşınımı Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Yağışların Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülmektedir. Rüzgarın Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edilmektedir. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olup, artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Uyarılar

  • Toz Taşınımı Uyarısı: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber