Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Toz Taşınımı Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Yağışların Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülmektedir. Rüzgarın Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edilmektedir. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olup, artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

Uyarılar

Toz Taşınımı Uyarısı: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



