Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Toz Taşınımı Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Ege ve Marmara'da ise kuvvetli sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. Özellikle Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak etkili olacak yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.
Yağışların Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülmektedir. Rüzgarın Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edilmektedir. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği beklenmektedir.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olup, artmaya devam etmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Uyarılar
- Toz Taşınımı Uyarısı: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.