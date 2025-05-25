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Durdurulan araçtaki şahıslar polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulunca ortalık karıştı. 135 promil alkollü çıkan sürücü ve yanındaki iki kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 3 saldırgan gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 08:15, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 07:47
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Durdurulan araçtaki şahıslar polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, 34 CYA 639 plakalı otomobilin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Durdurulan araçtaki sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol testinde 135 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza işlemi uygulanmak istendiği sırada A.Ç., görevli bir polise tekmeyle saldırdı. Araçta bulunan E.Y. ve M.Ç. de diğer polis memurlarına fiziki müdahalede bulundu. Takviye ekiplerin hızla olay yerine ulaşmasıyla 3 saldırgan gözaltına alındı. Kısa süreli arbedede 2 polis memuru hafif yaralanırken, araçtaki diğer kişilerin de alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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