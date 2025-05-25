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'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor

Kent merkezleri, kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), tünel, yol ve demiryolu gibi alanlarda yapılan testlerle, telefon çekmeyen noktalar tespit edilecek ve bu bölgelerde hizmet veremeyen operatörlere cezalar uygulanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 08:30, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 08:33
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'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir saha ölçüm ağı kuruyor. Vatandaşların sıkça yaşadığı telefon şebekesi çekmeme sorunlarına çözüm bulmak için hazırlanan yeni yönetmelik kapsamında, ülke genelinde yapılacak saha ölçümleriyle operatörlerin hizmet kalitesi değerlendirilecek. Hata tespit edilen kurumlara, bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesilebilecek. Ayrıca, saha ölçümünde hata yapan şirketlere ise yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacak.

Saha Ölçüm Yetki Belgesi ve Şartları

Mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketler, BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracak. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde, tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği ve tarayıcı cihaz bulunması gerekecek. Ayrıca, uygulama üzerinden hız testi yapmak için güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileriyle uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalara 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi verilecek.

Personel Eğitimi ve Sertifikalandırma

Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek ve eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilerek bu alanda çalışmalarına imkan tanınacak.

Saha Ölçümlerinin Kapsamı ve Hız Sınırları

  • Saha ölçümleri sadece kent merkezlerinde değil; kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol ve demiryolu gibi alanlarda da yapılacak.
  • Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları nedeniyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ise 80-120 km/saat olacak.
  • Bu hızda seyahat eden araçlarda telefonun çekip çekmediği kontrol edilecek.

Cezai Yaptırımlar

  • Kriterleri sağlayamayan ve telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını korumak amacıyla, operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesilebilecek.
  • Saha ölçümünde hata yapıldığının tespiti halinde ise şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacak.


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