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3,6 Milyon Araç Denetlendi! 534 Bin Sürücüye Ceza Yağdı

15-22 Mayıs'ta 3,6 milyon araç denetlendi, 534 bin sürücüye ceza kesildi. Kask takmayan motosikletlilere rekor işlem uygulandı!

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 09:08, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 09:10
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3,6 Milyon Araç Denetlendi! 534 Bin Sürücüye Ceza Yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu dönemde 3 milyon 617 bin 99 araç denetlenirken, toplamda 534 bin 508 araca ve sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde, mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 39 sürücüye işlem uygulandı. Ayrıca hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

Trafik Denetimlerinde Tespit Edilen İhlaller

  • Hız ihlali: 162 bin 726 işlem
  • Periyodik muayene eksikliği: 27 bin 725 işlem
  • Emniyet kemeri kullanmama: 28 bin 892 işlem
  • Sürücü belgesiz araç kullanma: 17 bin 93 işlem
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması: 7 bin 434 işlem

Kask Takmayan Motosiklet Sürücülerine Ceza

1 Ocak - 21 Mayıs tarihleri arasında kask kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ile yolcularına toplam 475 bin 976 işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, kask kullanımının önemine dikkat çekerek, "Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez, kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.


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