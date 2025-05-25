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Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı

Türkiye, trafik terörüne beş yılda 28 bin kurban verdi. Ölümlü kazaların yüzde 47'sinin sebebi aşırı hız olarak kayda geçti. Acı listesinde ikinci sırayı yüzde 17 ile "makas atma" aldı. Bir senede 30 bine yakın kaza arkadan çarpma sonucu gerçekleşti. Bu arada, ceza artınca çakar ihlali yüzde 80 oranında azaldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 10:00, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 10:00
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Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan trafik kazalarına ilişkin raporda, son beş yılda trafik kazalarından kaynaklanan ölüm sayısının 28 bin 356 olduğu belirtildi. Bu rakam, toplum güvenliğine karşı işlenen suçlardan kaynaklı can kayıplarının iki katından fazladır. Son beş yılda kasten öldürme, maddeye bağlı ölümler ve terör kaynaklı ölümlerin toplamı ise 11 bin 717 olarak kaydedildi.

2024 Yılı Trafik Kazaları ve Nedenleri

2024 yılında 6 bin 351 kişi trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yüzde 47'sinden fazlası hız ihlalinden kaynaklanırken, yüzde 17 ile ikinci sırada makas atma yer aldı. Arkadan çarpma sebebiyle 2024 yılında 30 bine yakın kaza meydana geldi ve bu kazalarda 588 kişi hayatını kaybetti. Makas atma gibi kurallara uymadan şerit değiştirme kaynaklı trafik kazalarında ise 1.315 kişi vefat etti.

Çakarlı Araç İhlalleri ve Yeni Yaptırımlar

2024 yılı sonunda çıkan kanun ile çakarlı araç ihlallerine yönelik para cezalarının artırılması, aracın 60 gün süre ile trafikten menedilmesi ve sürücü belgesine 60 gün süre ile el konulması yaptırımları yürürlüğe girdi. Usulsüz çakar cezaları tekrarlanması halinde 270 bin liraya kadar yükseldi. Bu yaptırımlar sayesinde çakarlı araç ihlallerinde azalma görüldü.

  • 2023-2024 arasında: 167 bin 559 çakar cezai işlemi yapıldı.
  • Yeni cezalardan sonra beş ayda: Sadece 957 cezai işlem uygulandı.
  • Caydırıcı cezalar sayesinde: Çakar cezai işlem oranı yüzde 80 azaldı.

Trafik Cezaları ve İhlal Türleri

  • Bir milyondan fazla sürücüye: 2 bin 168 lira olan seyir halindeyken cep telefonu kullanma cezası verildi.
  • Kırmızı ışık ihlali: 2024 yılında 6 bin 710 trafik kazası meydana geldi, iki milyona yakın kırmızı ışık ihlali cezası kesildi.
  • Kırmızı ışık nedeniyle can kaybı: 2024 yılında 137 kişi hayatını kaybetti.
  • Alkollü araç kullanımı: 2024 yılında 289 bin adet cezai işlem uygulandı.
  • Uyuşturucu etkisinde araç kullanma: Cezai işlem sayısı 5 bine yaklaştı.
  • Emniyet kemeri kullanmama: 1,4 milyon adet cezai işlem yapıldı.

ESMA ALTIN

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