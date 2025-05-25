49 Yaşında Odun Kırarak Aylık 80 Bin TL Kazanıyor!

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Paşa Yıldız, küçük yaşlardan beri odun kırarak hem zinde kalıyor hem de geçimini sağlıyor. Gösterdiği performansla gençlere taş çıkartan Yıldız, fırınlara odun kırarak aylık 80 bin TL üzerinde gelir elde ediyor. Küçük yaştan beri odun kırdığını belirten Yıldız, bu sayede hem spor yaptığını hem de stres attığını ifade ediyor. Çay fabrikasında mevsimlik olarak çalışan Yıldız, kış aylarında ise odun kırarak geçimini sürdürüyor.

Kazancının ağacın tonuna göre değiştiğini belirten Yıldız, "Tonunu bin TL'ye kırıyorum. Aylık 80 bin TL'yi buluyor" dedi. Zinde olduğu zamanlarda günde üç ton odun kırabildiğini söyleyen Yıldız, beslenmenin önemine de dikkat çekiyor. Sabahları bal, muz ve proteini yüksek gıdalarla beslendiğini, bir oturuşta 12 tane haşlanmış yumurta yediğini belirtiyor.

Paşa Yıldız'ın Odun Kırma Hikayesi

Paşa Yıldız, 49 yaşında ve küçük yaşlardan beri odun kırıyor. Bir süre ara verdikten sonra tekrar bu işe döndüğünü belirten Yıldız, işin ağır olmasına rağmen kafasının rahat olması sayesinde kolay geldiğini söylüyor. Bu iş sayesinde hem spor yaptığını, hem stres attığını, hem de sağlıklı yaşadığını vurguluyor. Zinde olduğu zamanlarda günde 3 tona yakın odun kırabiliyor. Şu anda bulunduğu yerde 25 tona yakın odunu 12 günde bitirdiğini ve ayda 60-70 ton odun kırdığını ifade ediyor.

Şu ana kadar kırdığı odun miktarı bin tonu geçti .

. Sadece bulunduğu yerde değil, ekmek fırınları ve sobalık odun kırdığı yerler de var.

Bu iş genellikle kış aylarında yoğunlaşıyor.

Birçok kişi tarafından aranıyor ancak işini bitirmeden başka bir yere gitmiyor.

Kazanç ve Beslenme Düzeni

Aylık kazancının 80 bin TL'yi bulduğunu belirten Yıldız, bu işi yapan çok az kişi olduğunu söylüyor. İşin zor olmasından dolayı pek tercih edilmediğini ancak ağır iş olsa da spor yaparak zinde kalmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Arsin, Sürmene ve Of gibi çevre ilçelerden de talepler geliyor.

Beslenmenin önemine dikkat çeken Yıldız, evli ve iki kız çocuğu babası olduğunu belirtiyor. Çocuklarını kışın odun işiyle, yazın ise ÇAYKUR'da mevsimlik işçi olarak çalışarak okuttuğunu ifade ediyor. Bu işi yaparken beyninin yorulmadığını, sadece vücudunun yorulduğunu ve iyi beslenmenin önemli olduğunu tekrar vurguluyor.



