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Polonya'daki ticaret ortaklığı kavgası Beyoğlu'na uzandı

Polonya'da tekstil firması sahibi olan iki kardeş Şehmus T. (39) ve Gökhan T. ile Mustafa A. ticaret yaptı. Burada anlaşmazlık yaşayan taraflar ticareti durdurdu. Ancak kardeşler, Mustafa A.'dan alacağını tahsil edemedi. Mustafa A.'yı mahkemeye veren kardeşler, davayı kazanınca karşı tarafın hisselerini icra yoluyla aldı. Mustafa A., ise kaybettiği hisseleri geri alamayınca tetikçi tutarak kardeşlerin Beyoğlu'nda sahibi olduğu eczaneyle, Bayrampaşa'daki tekstil dükkanını kurşunlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 11:34, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 12:02
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Polonya'daki ticaret ortaklığı kavgası Beyoğlu'na uzandı

Olay, 20 Mayıs Salı günü saat 02.50 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polonya'da tekstil firması sahibi olan iki kardeş Şehmus T. ve Gökhan T. ile Mustafa A. ortak oldu.Ortak iş yaparken anlaşmazlık yaşayan taraflar ortalıktan ayrıldı.Alacklarını tahsil edemeyen iki kardeş Mustafa A.'nın hisselerini mahkeme yoluyla aldı. Mustafa A., hisseleri kaybedince eski ortakları Şehmus T. ve Gökhan T.'den para istedi. İstediği parayı alamayınca da karşı tarafı görüşmek için Polonya'ya çağırdı.

'SİZİ SUÇ ÇETELERİNE HAVALE ETTİK'

Taraflar Polonya'da görüşme yaptı ancak Mustafa A., karşı taraftan hiçbirşey alamadı. Bunun üzerine Mustafa A., iki kardeşi 'Sizi suç çetelerine havale ettik, 2 milyon dolar vereceksiniz' diyerek tehdit etti. Yaşananların ardından Türkiye'ye dönen Şehmus T. ve Gökhan T.'nin ilk olarak Bayrampaşa'daki tekstil dükkanı kurşunlandı. Kiralık araçla olay yerine geldiği tespit edilen şüpheli, GPS sinyalinden yeri belirlenerek yakalanıp tutuklandı.

ECZANEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Bu olaydan yaklaşık 2 ay sonra gece saatlerinde silahlı saldırgan, Beyoğlu'nda iki kardeşin sahibi olduğu eczaneye kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve olaydan sonra motosikletle olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şüphelilerin kaçarken silahı çöp kenarına attıkları gören polis silahı da ele geçirdi. Takibe devam eden polis, şüphelilerin motosikleti 6 kilometre sonra terk edip elbiselerini değiştirdiklerini ve kasklarını attıklarını da tespit etti. Motosikletin Eyüpsultan'dan çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine polis bir süre olay yerinde bekledi. Motosikletin başına gelen ve olay anında motosikleti kulandığı öğrenilen Oğuzhan Ç. (20) yanında bulunan Y.Ö. (17) ile birlikte yakalandı. Polisin 49 adet kamera görüntüsü izlediği ve şüphelileri 12 saat geçmeden yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Polisin olay öncesi yaptığı kamera çalışmalarında ise şüphelilerin olay yerine taksiyle geldiği, adrese yakın bir yerde indikleri ve daha önceden kendileri için bırakılan motosikleti alarak silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri de belirlendi.

10 BİN DOLAR ALMIŞ

Taksinin şüphelileri olay yerine getirmek için Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir adresten aldığı belirlendi. Bu kez daireye baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eczaneye ateş eden Mert Mahmut Ö.'yü (18) yakaladı. Şüpheliyle yapılan görüşme sonrasında sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi saldırıyı gerçekleştirmesi için Mehmet K.'nin 10 bin dolar karşılığında tuttuğunu tespit etti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Evde yapılan aramalarda ise bin 110 gram marihuana, 45 gram kokain, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Evde yakalanan Alican A. (33) ve Hamza M. (30) gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste 18 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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