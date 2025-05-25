e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan e-Kira Sözleşmesi hizmeti, 81 ilin tamamında aktif olarak kullanılmakta ve şu ana kadar 21 bin civarında sözleşme düzenlenmiştir. Bu hizmet sayesinde, kiracılar ve ev sahipleri, e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde kira sözleşmelerini hazırlayabilmektedir. Uygulamanın ilk fazı 4 Kasım 2024 tarihinde devreye alınmış olup, bu fazda taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından hazırlanan sözleşmeler, kiracı ve varsa kefil tarafından onaylanabilmektedir.

İkinci faz ise 9 Mayıs tarihinde başlatılmıştır. Bu aşamada, emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlayabilmekte ve tarafların onayına sunabilmektedir. Ayrıca, zaman damgalı "Barkodlu Belge" oluşturulabilmekte ve doğrulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Yetki Belgesiz Kira İşlemlerinin Önlenmesi

İkinci faz ile birlikte, yetki belgeli emlak danışmanlarının e-Devlet üzerinden kiralama işlemleri yapabilmesi sağlanmıştır. Vatandaşlar, emlak işletmelerinin yetki belgelerini kontrol edebilmekte ve güvenli ortamda sözleşmelerini onaylayabilmektedir. Bu hizmetle, hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri açısından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, doğrulanmış ve şeffaf bilgilere erişim imkanı sunulmakta, yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi engellenmektedir.

Hizmetin Sağladığı Kolaylıklar

20 bin 979 kira sözleşmesi onaylandı.

kira sözleşmesi onaylandı. 81 ilde "e-Kira Sözleşmesi" düzenlendi.

"e-Kira Sözleşmesi" düzenlendi. Kullanıcı dostu ekranlar ile vatandaşların hizmeti etkin kullanması sağlandı.

Kira sözleşmesi işlemleri giriş ekranında kullanım videosu ve kılavuzu sunuldu.

Tanıtım videosunun televizyonlarda yayımlanması planlanıyor.

"Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılan "Kira Sözleşmesi İşlemleri" uygulamasının vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında devreye alındığını belirtti. Hizmetin tamamen yerli yazılımcılar ve yüzde yüz iç kaynaklarla geliştirildiğini vurgulayan Şimşek, uygulamanın kamuya ek mali yük getirmediğini ve vatandaşların ek maliyete katlanmasına gerek kalmadığını ifade etti. Ayrıca, hizmet kalitesini artırmak için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini ve uygulamanın tüzel kişileri de kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı. Vatandaşlar, genişletilen kapsam sayesinde e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilecekler.



