Çiftlikten Kaçtı, Trafiği Birbirine Kattı: Deve Kuşu Şehre İndi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçıp, caddeye çıkarak araçların arasında koşan deve kuşu, cep telefonuyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 12:30, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 12:28
İskenderun ilçesinde bir çiftlikten sabah saatlerinde kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde araçların arasında koşmaya başladı. Deve kuşunu görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalanıp, iple bağlanarak hafif ticari araca konulup, çiftliğe götürüldü.