Çiftlikten Kaçtı, Trafiği Birbirine Kattı: Deve Kuşu Şehre İndi

İskenderun ilçesinde bir çiftlikten sabah saatlerinde kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde araçların arasında koşmaya başladı. Deve kuşunu görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan deve kuşu, sahibi tarafından güçlükle yakalanıp, iple bağlanarak hafif ticari araca konulup, çiftliğe götürüldü.

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