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Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 27 yaralı

Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 12:58, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 13:00
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Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 27 yaralı

Ramazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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