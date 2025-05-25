Üsküdar Devlet Hastanesinin ecza deposunda yangın

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanenin ana binasının yanında bulunan 2 katlı ecza deposunun girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net