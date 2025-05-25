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Mersin'de Kiracı-Mal Sahibi Gerilimi: 12 Milyonluk İddia Savcılıkta

Mersin'de 10 yıl önce kiraya verdiği iş yerini geri almak isteyen dükkan sahibi, kiracısının anahtarı teslim etmek için kendisinden 12 milyon TL talep ettiğini iddia etti. Mal sahibi savcılığa suç duyurusunda bulunurken, kiracı ise "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz, ben de ondan şikayetçi olacağım, 12 milyon lira da istemedim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 13:30, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 13:29
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Mersin'de Kiracı-Mal Sahibi Gerilimi: 12 Milyonluk İddia Savcılıkta

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. 10 yıl önce N.E.'ye kiralanan iş yeri, mal sahibi Fahrettin Karakuş tarafından geri alınmak istendi. Mal sahibi, kiracısına önce tahliye taahhütnamesi gönderdi. 6 aylık süre içerisinde çıkmayan N.E., 2 ay daha süre istedi. Karakuş, o süre de geçtikten sonra yan tarafa taşınan ancak anahtarı teslim etmeyen kiracısı ile anlaşamadı.

Olayın Gelişimi

  • Kiracı, anahtarı teslim etmek için 12 milyon TL para veya senet talep etti.
  • Mal sahibi, çözüm bulamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.
  • Kiracı ise iddiaları reddederek, "12 milyon lira da istemedim, dükkan zaten 12 milyon lira etmez" dedi.

Mal Sahibinin Açıklamaları

Fahrettin Karakuş, "6 ay önce imzalı tahliye taahhütnamesi gönderdik, 2 ay daha beklememizi istedi. Biz de 2 ay daha süre verdik ve şu ana kadar çıkmadı. Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor. Onu da kabul etmiyorsanız kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım' diyor. Anahtarı bize vermek istemiyor, yani dükkanı gasbetti. Ve tehditle bizi oradan kovdu. 'İstediğiniz yere gidin, benim şartları kabul ederseniz böyle, kabul etmezseniz anahtarı alamazsınız' dedi" şeklinde konuştu.

Yasal Süreç ve Beklentiler

Dükkanını geri almak için yasal süreci başlattıklarını belirten Karakuş, "Mağduruz, maalesef anahtarı alamadık. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk ama şu ana kadar bir sonuç alamadık, bekliyoruz" dedi.

Kiracının Görüşü

Kameralara konuşmak istemeyen ancak telefonla bilgi veren kiracı N.E., "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz. Ben orayı 10 yıldır işletiyorum. Gelip beni aniden kafasına göre çıkarttı. Ben de ondan şikayetçi olacağım. 12 milyon lira da istemedim, dükkan zaten 12 milyon lira etmez" ifadelerini kullandı.


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