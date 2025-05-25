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DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, çocukların bilgiye kolay erişimiyle ilgili sözleri sosyal medyada farklı şekilde yorumlandı. DMM, bu ifadelerin bağlamından koparıldığını ve okulların kapatılacağı algısının yanlış olduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 13:41, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 13:54
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DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok." sözleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Bakan Tekin'in ifadelerinin bağlamından koparılarak yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Yusuf Tekin'in Açıklamalarının Bağlamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, dünyada eğitim ve öğretim süreçlerinin artık okulda sadece bilgi ezberletmenin ötesine geçtiğini vurgulamıştır. Bakan Tekin, "Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine, gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü." ifadelerini kullanmıştır.

Sözlerin Çarpıtılması ve Gerçek Anlamı

  • Bakan Tekin'in "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz." şeklindeki sözleri, "okullara gerek kalmadığı" ve "okulların kapatılacağı" algısı oluşturacak şekilde çarpıtılmıştır.
  • Açıklamada, asıl vurgunun "okullara gerek kalınmadığı" değil, "eğitim ve öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiği" olduğu belirtilmiştir.

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