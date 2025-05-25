Maçka Parkı'nda Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddiası: 2 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Maçka Parkı'nda kendilerini "Özgür Üniversite Hareketi" olarak ifade eden oluşum tarafından "Bahar Direnişi Şenliği" adıyla yapılan etkinlikte C.A. ve K.K'nin sahnede oldukları sırada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturacak nitelikte slogan attıkları belirlendi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.