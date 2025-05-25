Tunceli'de cemevinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kıl köyündeki Düzgünbaba Cemevi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 14:34, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 14:36
İlçeye bağlı Kıl köyündeki Düzgünbaba Cemevi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, aynı köyden Y.S. ve D.S'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede Y.S. ve D.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri H.Y'yi kaçtığı dağlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.
Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.