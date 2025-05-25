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'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkan vekili AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don destek ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleşeceğini belirtti. Tüfenkci ödemelerin Kurban Bayramı'ndan sonra, ağaç bazlı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 14:45, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 14:45
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'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkan vekili AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

İlk saha çalışmaları Malatya'da başlayacak

Zirai don sonrası başlatılan saha çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Tüfenkci, komisyonun ilk iki toplantısını gerçekleştirdiğini ilk saha çalışmalarına ise önümüzdeki hafta Malatya'da başlanacağını kaydetti.

Ödemeler ağaç başına göre yapılacak

Zirai dondan etkilenen üreticilerin durumuna değinen Tüfenkci, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemlerinin farklı bir prosedürle yürütüldüğünü ifade etti. Tüfenkci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve sigortası bulunan üreticilere yönelik desteklerin, yapılan masrafların önemli bir kısmını karşılayacak şekilde, dönüm bazında değil ağaç başı esasına göre yapılacağını söyledi.

Kurban Bayramı'ndan sonra hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayrı, Komisyon çalışmaların ayrı yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, destek ödemelerine Kurban Bayramı'ndan sonra başlanılmasını beklediklerini kaydetti.

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