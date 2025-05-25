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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 14:57, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 15:00
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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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