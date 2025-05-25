Türk Dünyası'nın bilim ve araştırma merkezi Türk Akademisi 15 yaşında

Türk Akademisi'nden yapılan açıklamada, Akademi'nin kurulması yönündeki girişimin 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nde Kazakistan tarafından önerildiği ve diğer üye devletlerce desteklendiği hatırlatılarak "Bu ortak vizyon doğrultusunda, Türk Akademisi 25 Mayıs 2010 tarihinde resmen Astana'da faaliyete geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ile Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türk Akademisinin, kurucu ülkelerin parlamentolarında onaylanmasıyla 2022 yılından itibaren tam teşekküllü bir uluslararası teşkilat olarak faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün kuruluşunun 15 yılını kutlayan Türk Akademisi, bu süre zarfında çok sayıda bilimsel projeyi hayata geçirmiş, yüzlerce akademik eser yayımlamış ve Türk Dünyası'nda bilimsel iş birliği için önemli bir platform haline gelmiştir."

Türk Dünyası'nın bilim ve eğitimde bütünleşmesi misyonu

Açıklamada, Türk Akademisinin misyonunun, Türk Dünyası'nın bilim ve eğitimde bütünleşmesini derinleştirmek olduğu belirtildi.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tam üye, Macaristan ve Özbekistan gözlemci statüsüyle yer alıyor.



