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Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü

Göynük Çevre Yolu açıldı, 15 dakikalık yol sadece 4 dakikaya düştü! Hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 16:10, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 16:17
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Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6,7 kilometrelik Göynük Çevre Yolu ile ağır taşıtların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergah, artık çevre yolumuz ile sadece 4 dakikada kat edilecek. Yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon emisyonunu 131 ton azaltarak çevremizi korumaya katkıda bulunacağız." dedi.

Ulaştırma Yatırımlarında Büyük Artış

Bakan Uraloğlu, ulaşımın medeniyetlerin yükselişinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "İpek Yolu gibi kadim ticaret yolları üzerinde kurulan şehirler büyümüş ve gelişmiştir. Karayolları yatırımları ise şehirleri, insanları ve ekonomiyi birbirine bağlar; üretimi, ticareti ve turizmi canlandırır." dedi.

Yol Medeniyettir Vizyonu

"Yol Medeniyettir" vizyonuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın yolunu açtıklarını belirten Uraloğlu, bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye, otoyol ağının ise 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye çıkarıldığını söyledi. 77 il güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağlanırken, trafiğin yüzde 83'üne hizmet veriliyor. Araç sayısı 8,5 milyondan 32 milyona çıkarken, ortalama seyahat hızı saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, karayolu kazalarındaki can kayıpları yüzde 77 azaldı.

Göynük Çevre Yolu'nun Önemi

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kentsel sit alanı olarak tescil edilen Göynük'ün tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirten Uraloğlu, İstanbul ve Ankara arasında alternatif bir geçiş noktası olan ilçede artan taşıt trafiğinin şehir merkezinde sıkışıklığa yol açtığını söyledi.

Trafik Sıkışıklığına Çözüm

  • 6,7 kilometre uzunluğunda Göynük Çevre Yolu hayata geçirildi.
  • 2 adet hemzemin kavşak ve 38 metrelik köprülü kavşak inşa edildi.
  • Kümes hayvancılığına bağlı tır ve kamyonların şehir merkezine girmeden transit geçişi sağlandı.

Tasarruf ve Çevre Katkısı

Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergah artık çevre yolu ile sadece 4 dakikada kat edilecek. Bu sayede zamandan 11 milyon lira, akaryakıttan 2,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon emisyonu 131 ton azaltılarak çevre korunacak.

Bolu'ya Yapılan Ulaşım Yatırımları

Bolu'nun eşsiz gölleri, ormanları ve dağlarıyla tabiat harikası bir il olduğunu belirten Uraloğlu, İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olması nedeniyle transit trafik yükünün fazla olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirildi.

  • Bölünmüş yol uzunluğu 173 kilometreden 303 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğu 192 kilometreden 442 kilometreye çıkarıldı.
  • Bolu; Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Zonguldak'a bölünmüş yollar ile bağlandı.
  • Bolu Dağı Tüneli başta olmak üzere önemli karayolu projeleri hayata geçirildi.

Bolu Dağı Tüneli ve Güvenlik Önlemleri

2022 yılında yaşanan heyelanın ardından Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpü uzatıldı. İstanbul-Ankara yönü 90 metre, Ankara-İstanbul yönü ise 67 metre uzatılarak hizmete açıldı. Böylece Bolu Dağı'nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı çok daha güvenli bir ulaşım sağlandı.

Orta Anadolu Otoyolu Projesi

Orta Anadolu Otoyolu (Akyazı-Ankara Otoyolu) projesiyle ilgili bilgi veren Uraloğlu, mevcut otoyolun yıl boyunca yoğun kullanıldığını belirtti. Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış nedeniyle seyahat talebinin sürekli arttığını ifade etti.

  • Orta Anadolu Otoyolu toplamda 276 kilometre uzunluğunda olacak.
  • Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit hizmet verecek.
  • Ankara'nın Temelli-Yenihisar bölgesinden başlayıp Akyazı Kavşağı'nda son bulacak.
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantısı sağlanacak.
  • Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa edilmiş olacak.

Önümüzdeki 10 yıl içinde Bolu Dağı'ndan geçen trafik artık geçemeyecek; yeni otoyol projesiyle Bolu'nun güneyinden tüm ilçeler bağlanacak ve bağlantı sağlanacak.

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