Kanseri Yenen Ali Asaf İçin Umut Yürüyüşü: Binlerce Kişi Katıldı

Kanseri yenen küçük Ali Asaf'ın dileği gerçekleşti. Minik Ali Asaf, yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. Bugün yüzlerce kişi, Ali Asaf'ın balon uçurma hayalini gerçekleştirdi. Bazen en sade dilekler, en derin duygulara dokunur. Özellikle küçük bir çocuğun kalbinden çıkan masum bir hayal, binlerce insanın yüreğinde yankı bulabilir. Hele ki bu dilek, zorlu bir hastalık sürecinin ardından gelen bir iyileşmenin simgesiyse... İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan olay da tam olarak böyle bir umudun, sevincin ve dayanışmanın hikayesi oldu.

Baba Samet Demir, oğlu Ali Asaf'ın kanseri yenmesinden sonra TikTok üzerinden yaptığı duyuruyla balon uçurma hayali herkesi duygulandırmıştı. Baba Samet Demir paylaşımında "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" ifadelerini kullanmıştı. Baba ve oğlunun bu duygusal isteği kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi, onlara destek vermek için bir araya gelmek istedi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak, sosyal medya üzerinden Samet Demir ve oğluna cevap verdi.

Başkan Yeğin, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" diyerek aileye moral kaynağı olmuştu.

Büyük Gün Geldi: Umuda Yürüyüş

Bugün ise kalpleri ısıtan, gözleri yaşartan ve umutları yeşerten bir gün yaşandı. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde, Sancaktepe Belediyesi önünde bir araya gelen yüzlerce yürek, ortak bir amaç için atıyordu: Minik Ali Asaf'a destek olmak. İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerinde rengarenk balonlarla kortej oluşturarak umut dolu bir yürüyüş başlattı. Genciyle yaşlısıyla onlarca insan, "Ali Asaf yalnız değil" sloganları eşliğinde omuz omuza yürüdü. Bu yürüyüş yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir dayanışmanın da simgesi oldu.

Kortejin sonunda kurulan sahneye alkışlar arasında çıkan Ali Asaf, o anın gerçek kahramanıydı. Minik bedeninde taşıdığı koca yürekle, mücadele ettiği hastalığa karşı sergilediği cesaret herkesi derinden etkiledi. Sahneye adım attığında gözyaşlarını tutamayan babası, kalabalığın oluşturduğu sevgi seli karşısında duygularına hakim olamadı.

Gökyüzüne Bırakılan Umutlar

Etkinliğin en dokunaklı ve simgesel anı ise, hiç şüphesiz balonların gökyüzüne bırakıldığı o büyülü dakikalardı. Ali Asaf'ın elinden tutan yüzlerce kişi, aynı anda gökyüzüne umut dolu balonları saldı. Her bir balon, yalnızca bir çocuğun mücadelesini değil, aynı zamanda sevginin, birlikteliğin ve dayanışmanın gücünü taşıdı.

Katılımcıların Duyguları

Ali Asaf'ın babası Samet Demir , "Bu, sadece bizim için değil, tüm kanserli çocuklar için bir umut oldu. Paylaştığımız gönderiye binlerce kişi akın etti. Şehir dışından gelenler oldu. Sağ olsun Başkanımız burada herkesi en güzel şekilde misafir ediyor, ev sahipliği yapıyor. İnşallah güzel bir şekilde kutlayacağız" dedi.

, "Bu, sadece bizim için değil, tüm kanserli çocuklar için bir umut oldu. Paylaştığımız gönderiye binlerce kişi akın etti. Şehir dışından gelenler oldu. Sağ olsun Başkanımız burada herkesi en güzel şekilde misafir ediyor, ev sahipliği yapıyor. İnşallah güzel bir şekilde kutlayacağız" dedi. Katılım gösteren herkese teşekkür eden annesi ise, "Asaf'la her şeyi birebir yaşadığım için şu an duygularımı tarif etmem çok zor. Eşimle birlikte gelirken mutluluktan ağladık. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. İnşallah bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Asaf hastalığını yendi, dilerim ki o da diğer hasta çocuklara umut olur. Herkes bu süreci güzel bir şekilde atlatır ve tıpkı bugün olduğu gibi, sevinçle, balonlarla kutlayarak sağlığına kavuşur" diye konuştu.