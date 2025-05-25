Ekonomi Zirvesi: Türkiye ve Suriye'den Tarihi İş Birliği Adımı

Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
Türk Şeker 111 İşçi Alacak
Türk Şeker 111 İşçi Alacak
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor
'Telefonum Çekmiyor' Tarih Oluyor
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Sanayiciden Acil Çağrı: Yüksek Faizler Üretimi Durduruyor!
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
Hızlı Sürücüler Dikkat! Yapay Zekalı Radar Kameraları Yollarda
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
TUSAŞ'ın 10 Yıllık Dev Planı: 94 Ülkede Türk İmzası
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Hatay'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Antalya'da Yasa Dışı Balık Avcısına 31 Bin TL Ceza
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sahte e-imzayla diploma bastılar
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
Sebze meyve fiyatları neden düşmüyor?
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İzmir'de 3.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi Sağlam Temeller Üzerine Kuracağız
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Bakan Göktaş: Gazzeli Çocukların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Suçla Mücadele Konseyi Kuruluyor: Türk Devletleri Toplantısı
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturması: 3 tutuklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ekonomi Zirvesi: Türkiye ve Suriye'den Tarihi İş Birliği Adımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan, Suriye liderleriyle Ankara'da tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Ekonomik reformlar ve yatırımlar masadaydı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 18:29, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 18:31
Yazdır
Ekonomi Zirvesi: Türkiye ve Suriye'den Tarihi İş Birliği Adımı

Ekonomi yönetimi ile kritik toplantı Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir araya gelerek önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler çok boyutlu şekilde ele alındı ve yeni dönemde ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantının İçeriği ve Değerlendirmeler

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına inandığını belirtti. Yaptırımların kalktığı bir ortamda, uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Beklentiler ve Gelecek Adımlar

  • Kamu ve özel yatırımların artması
  • Ekonomide yüksek büyüme oranlarının yakalanması
  • Suriye'de mali ve ekonomik reformların hızlandırılması
  • Bölgesel refah ve istikrara katkı sağlanması

Kalkınan Suriye, ikili ilişkilere olduğu kadar bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacak. Yılmaz, Ahmed Şara ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ederek, Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber