Çorum'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Bursa'dan, bir yakınlarının cenazesi için ailesiyle Çorum'a gelen Ömer Miraç I. Kale Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüzünden ve kafasından yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk doku kaybı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



