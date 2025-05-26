Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından geliştirilen bu uygulama, 2026'nın ilk çeyreğinde İstanbul'da, 2027 ortasında ise 81 şehirde devreye alınacak. İstanbul'da hizmete girmesiyle kentteki taşınmaz ekonomisi şeffaf ve adil bir şekilde ortaya konacak. Parsel ve bağımsız bölüm bazlı değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri bu haritalara işlenecek. Bu haritalar; kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak. Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşların hizmetine sunulacak. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.

Konut ve Arsa Fiyatlarında Şeffaflık

Uygulama ile konut ve arsa fiyatlarındaki manipülatif rakamların önüne geçilecek. TKGM'nin hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçiyor. Vatandaşlar, yapacakları yatırımlara dair tüm bilgilere bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapabilen, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecekler. Yatırımın getirisini, maliyetini ve satış fiyatı tahminlerini detaylı şekilde öğrenebilecekler. Böylece piyasadaki fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Afet Hazırlığına Katkı

Bakan Murat Kurum, projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekanla ilgili planlamaya kadar birçok alana altlık oluşturacak" dedi.

Şehirlerin Dijital İkizleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" kapsamında şehirlerin dijital ikizleri oluşturuluyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor. Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm veriler dijital ortamda yönetilebilecek. Farklı zamanlarda farklı kurumlarca çeşitli amaçlarla üretilmiş adres, imar durumu, kamusal kısıtlılık gibi veriler de tapu ve kadastro verilerine entegre edilerek binaya ilişkin tüm bilgilere tek noktadan hızlıca ulaşılabilecek.

Sistem; kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri altlığı sağlayacak.

Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak.

Proje kapsamında demografik yapıdan mahallenin gelir düzeyine, eğitim seviyesinden sağlık durumuna kadar birçok farklı analiz yapılabilecek.

Kadastro Dosyalarında Sıfırlama Hedefi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sıfır Kadastro Dosyası Projesi" kapsamında 1950'li yıllardan bu yana yargıda kangren haline gelen kadastro davalarını çözüme kavuşturduklarını belirtti. "2024 yılı sonunda başlattığımız proje kapsamında; 2025'in ilk üç ayında toplam 7 bin 94 karar verildi, bu kararlarda toplam 75 bin 726 taraf ve 20 bin 270 parsel hakkında hüküm tesis edildi. Ülkemiz genelinde 184 kadastro mahkemesinde bulunan toplam 38 bin dosyayı bu yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyoruz" dedi.



